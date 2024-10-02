مال وأعمال

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - سكاي نيوز _ قررت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع جماعة حزب الله في لبنان.

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وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل، والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.

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وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى Baa1 الأسبوع الماضي وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحول التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.

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وقالت ستاندرد اند بورز “نعتقد الآن أن النشاط العسكري في غزة وتصاعد القتال عبر حدود إسرائيل الشمالية، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، قد يستمران حتى 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام من إسرائيل”.

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وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية “السلبية” لإسرائيل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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