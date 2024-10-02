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ما علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء.. ومتى يتطبق التوقيت الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

أخبار مصر

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 12:58 م 10/2/2024 12:58:51 PM

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

في خطوة طال انتظارها، تستعد مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي في 28 أكتوبر 2024، بعد أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ في الجمعة الأخيرة من أبريل، هذا التغيير ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس سياسة حكومية تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف الحارة.

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التوقيت الشتوي 

علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

 يرتبط التوقيت الشتوي بفصل الشتاء، حيث يُعمل بالتوقيت الصيفي عادةً خلال أشهر الصيف لتحقيق كفاءة في استهلاك الكهرباء، يبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، ثم يحل فصل الربيع في 21 مارس.

موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

 مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بداية نوفمبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن موعد بدء العمل بهذا النظام، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12. وسيبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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