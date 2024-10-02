نعرض لكم الان تفاصيل خبر إضراب تاريخي في الموانئ الأمريكية.. وتحذيرات من تأثير عالمي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - العربية نت _ من المتوقع أن يؤدي إضراب عمال الموانئ الضخم في الموانئ البحرية على السواحل الشرقية والخليجية للولايات المتحدة إلى إحداث فوضى في سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد، ومن المرجح أن يلاحظ المستهلكون الأمريكيون نقصاً في المنتجات الشعبية إذا استمر توقف العمل لفترة طويلة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

أضرب عمال الموانئ الممتدة من “مين” إلى “تكساس” في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في نزاع حول الأجور والأتمتة. هذا الإجراء، الذي من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على السفن التي تحمل مليارات الدولارات من البضائع، هو الأول من قبل اتحاد عمال الموانئ الدولي، أو ILA، منذ ما يقرب من نصف قرن.

نفذ اتحاد عمال الموانئ الدولي، الذي يمثل حوالي 45 ألف عامل في الموانئ، تهديده بالإضراب في 14 ميناء رئيسياً بعد انهيار المحادثات مع تحالف الولايات المتحدة البحري، أو USMX، مجموعة أرباب العمل قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

وقالت المديرة الإدارية للأبحاث الصناعية الوطنية في نيومارك، ليزا دينايت: “إن النتيجة الرئيسية هنا هي أن المدة تضخم التأثير”.

وأضافت: “إذا استمر هذا الإضراب لبضعة أيام، فإن العواقب ستكون قصيرة الأجل إلى حد ما، كما أعتقد. وإذا استمر هذا لفترة أطول، فسيكون له تأثيرات متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي – وليس فقط الاقتصاد الأمريكي. لذا، فإن عدم القدرة على التنبؤ بهذه القضية هنا أمر وارد وحجمها سيكون كفيل لإحداث خلل كبير في سلاسل التوريد العالمية”.

وقالت دينايت إن حتى الاضطراب البسيط لبضعة أيام فقط يمكن أن يكون له “عواقب كبيرة جداً على بعض الصناعات”، بما في ذلك الأدوية والسيارات والتصنيع.

لقد تضررت سلاسل التوريد في المحيطات بالفعل هذا العام بسبب الصراع في البحر الأحمر، والجفاف الطويل الذي أثر على قناة بنما وانهيار جسر بالتيمور.

ومع ذلك، قال بيتر ساند، كبير المحللين في منصة استخبارات أسعار الشحن البحري Xeneta، إنه نظراً لأن أكثر من 40% من إجمالي “البضائع المعبأة في حاويات” تدخل الولايات المتحدة عبر الموانئ على الساحل الشرقي والخليج، فإن “المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى”.

وتوقع ساند أن يستمر الإضراب لمدة أسبوع.

وقال ساند: “نرى أحجار الدومينو تتساقط على مراحل متعددة الآن”. في البداية، سيكون التأثير الفوري على الساحل الشرقي ومنطقة الخليج للولايات المتحدة”. “سيكون هناك بعد ذلك تأثير غير مباشر على السفن التي تقف حالياً في طوابير خارج الموانئ، مما يعني أن رحلاتها التالية إلى الولايات المتحدة بالبضائع الجديدة ستتأخر”.

وأضاف ساند: “سنرى اضطرابات مع تأخر بعض السفن في مغادرة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط نحو نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر”.

“بينما ستتأخر السفن عن مغادرة آسيا نحو نهاية ديسمبر وأوائل يناير” – وهذا هو في الأساس عندما يحدث الذروة المصغرة الطبيعية التالية في شحن الحاويات في الفترة التي تسبق رأس السنة الصينية”. وأضاف “ربما تكون العاصفة المثالية أو فرصة التفاوض المثلى للعمال”.

بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، قال إن الإضراب قد يؤدي قريباً إلى نقص في السلع القابلة للتلف أو التي يتم التحكم في درجة حرارتها، مثل الموز والفواكه الطازجة الأخرى.

بدورها حذرت شركة الشحن العملاقة الدنماركية ميرسك، من أن إغلاقاً لمدة أسبوع واحد فقط قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي منه.

في تحديث نُشر يوم الاثنين، قالت ميرسك إن الاضطراب من المرجح أن يؤدي إلى تأخير في حركة الشحن وزيادة التكاليف والتحديات اللوجستية للشركات التي تعتمد على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وموانئ الخليج. وأضافت الشركة أن النزاع العمالي المطول قد يؤدي إلى تفاقم هذه الاضطرابات.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع بالقلق إزاء العواقب الاقتصادية الأوسع نطاقاً لإضرابات الموانئ الأميركية.

وقال برادلي سوندرز، الخبير الاقتصادي لأمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية نُشرت في أواخر الشهر الماضي إن الإضراب من غير المرجح أن يؤدي إلى أي اضطراب اقتصادي كبير لأنه – على الرغم من النفي المسبق – لن يكون أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن “خيار كبير” سوى التدخل واستدعاء تشريع العودة إلى العمل قبل انتخابات نوفمبر.