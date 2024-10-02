انت الأن تتابع خبر أشرف زكي: قرار منع البلوجرز من المشاركة في دراما رمضان نهائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، أن قرار النقابة بمنع "البلوجرز" من الظهور في الأعمال الدرامية خلال رمضان المقبل هو قرار نهائي لا يمكن التراجع عنه.



وفي مداخلة له مع الإعلامية سهير جودة في برنامج "الستات"، أوضح زكي أن هناك عقوبات صارمة ستُفرض على المخالفين، قد تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري. كما أكد أن النقابة تمتلك السلطة لإيقاف أي عمل أو عدم منح تصاريح العرض، حيث يتطلب عرض أي فيلم الحصول على تصاريح من ثلاث نقابات.



وأكد زكي على أهمية احترام المهنة وتقاليدها، مشددًا على أن مصر تتمتع بتاريخ فني عريق لا ينبغي العبث به، ورحب بأي موهبة حقيقية، لكن "ظاهرة البلوجرز لن تُقبل في الساحة الفنية". وكان زكي قد أعلن سابقًا أنه لن يمنح تصريحًا بعرض فيلم "أوراق التاروت" بسبب وجود "بلوجر" في طاقم العمل الذي يضم نجمات بارزات مثل رانيا يوسف وسمية الخشاب .