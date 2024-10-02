نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: لجأت لتربية الكلاب بعد قرار تأجيل الإنجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد الصاوي خلال استضافته في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش على قناته الشهيرة على "يوتيوب"، عن سبب تربيته للكلاب، مؤكدا ان هذا القرار جاء بعد تأجيل الإنجاب.

وقال خالد الصاوي خلال لقائة في البرنامج: "الحمد لله ربنا ما أرادش إننا نخلف لكن عندنا كلاب، وكان في وقت عندنا 9 كلاب زي ولادنا، ودلوقتي عندنا 4 كلاب".

واستكمل قائلا: "عمرنا ما ربينا كلاب، ولما تأخرت الخلفة زوجتي كانت عايزة كلب صغير وأنا عايز كلب كبير، والشقة كانت صغيرة فقررنا نأجل الكلب الكبير".

وأضاف “الصاوي”: "الكلب الصغير كان اسمه ميكي وعملنا له 20 أغنية، وكان الله يرحمه بني آدم وذكي جدا وكلب محترم، ولما كبر خليته يختار عروسته، وعودناه يبقى عنده شخصية مستقلة، ومن أمنيات حياتي يا رب لو لي نصيب في الجنة يجمعني به".