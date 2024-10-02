نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: اكتئابي عنيف وبخرج منه بعد 3 أيام.. وأنا حاليا في مرحلة عنق الزجاجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ووصف خالد الصاوي إنه يمر الفترة الحالية بعنق الزجاجة حتي نهاية العام الجاري، وذلك خلال إستضافته في برنامج “ABTALKS” الذي يقدمة الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وتحدث خالد الصاوي عن فترة إكتئابة وكيف يخرج منها مؤكدا إنه يقوم بتغيير عاداته، والتعود على الاستيقاظ مبكرا، على غير عادته، ووصف نفسه بأنه “فنان مجنون”.

وقال خالد الصاوي: “اكتئابي عنيف، وبفضل مكتئب 3 أيام، وأنا بكره الاكتئاب وبحاول دائمًا مقعدتش فيه كتير”.

وأضاف: “طريقتي إني أطلع من الاكتئاب هو الكتابة، وفكر نفسي بالمواقف الرجولية، وأقابل ناس، وأنا أميل للوحدة، وأبدأ أشوف صحابي اللُطاف الصافيين، وأبعد عن الأجواء اللي فيها شُرب”.

وتابع حديثه قائلا: “وأروح الجيم، مع البوكسينج والسباحة، أبدأ أحس إن ثقتي في نفسي رجعت، واتفرج على حاجات بحبها، وخرجت من الاكتئاب بعد كدا بالـAI، وفضلت أقرأ عنه”.