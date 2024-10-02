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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين من مهرجان المونودراما: "الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية"

حل اليوم الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر أكتوبر الجاري إنطلاق فعاليات إفتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ومن المقرر أن يقام في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لهذا العام الحالي 2024، وبدأت فعاليات حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا في المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وكانت الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي من أبرز النجوم المكرمين في حفل الإفتتاح.



إلهام شاهين من مهرجان المونودراما: الوطن العربي لن يرضى ولن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية



حرصت الفنانة إلهام شاهين على إلقاء كلمة بعد تسلمها جائزتها من حفل إفتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، وعبرت عن حزنها لما يحدث في العالم من حروب، حيث قالت:

"قلوبنا حقيقي موجوعة ونفسي كلنا نوصل صوتنا للعالم كله إن إحنا الشعوب العربية بننادي بالسلام ثم السلام ثم السلام".

وتابعت "شاهين" معلقةً على الأحداث الجارية في دولة فلسطين:

"الحل بسيط وممكن يحصل وهو حل الدولتين يبقى في دولة فلسطين وإسرائيل برضو تبقى موجودة".

الفنانة إلهام شاهين من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما



وأنهت الفنانة إلهام شاهين كلمتها بتوجيه رسالة لنتنياهو قائلةً:

"ياريت ياريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على هذا الشخص هذا النتنياهو اللي كل كلامه إستعلاء وغرور ومناداة بالحرب بيتعالى بما يملك من أسلحة وتكنولوجيا حديثة، لكن مهما مر الوقت لازم يفهم هو ومن يموّله ومن على شاكلته إن الوطن العربي لن يرضى ولن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

الفنانة إلهام شاهين

نبذة عن مهرجان أيام الدولي للمونودراما

يعد مهرجان أيام الدولي للمونودراما من المهرجانات الهامة التي تسلط الضوء على فن المونودراما وهو أحد الفنون المسرحية التي يقوم بأدائها شخص واحد فقط على المسرح ويحاول توصيل المشهد للجمهور بنفسه دون مشاركة أحد، وبعد نجاح ست دورات سابقة من هذا المهرجان قررت إدارة المهرجان إنطلاق الدورة السابعة منه، والتي نشهد فعالياتها اليوم، حيث تقام الدورة السابعة من مهرجان أيام الدولي للمونودراما في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري برئاسة الدكتور أسامة رؤوف وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويشارك في فعاليات المهرجان عدد كبير من الدول العربية، كما يتضمن المهرجان العديد من العروض المسرحية المميزة والندوات.