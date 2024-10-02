انت الأن تتابع خبر خالد الصاوي يصف نفسه بالفنان المجنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن جوانب متعددة من حياته الشخصية ورحلته الفنية خلال استضافته في برنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش. وتحدث الصاوي عن التحديات التي واجهها في التعبير عن إبداعه، مشيرًا إلى حبه العميق لعائلته وزواجه المتأخر، بالإضافة إلى اكتشافه لموهبته التمثيلية في سن الـ45.



وأوضح الصاوي كيف أن الفن أنقذه من دوامة الجنون والإدمان، معبرًا عن استعداده للتغيير في أسلوب حياته، حيث بدأ ممارسة السباحة يوميًا في الصباح الباكر.



ووصف الصاوي نفسه بأنه "فنان مجنون" يسعى دائمًا إلى التمرد والخروج عن المألوف، مؤكدًا أنه واجه العديد من الشكوك حول موهبته قبل أن يحقق نجاحًا في فيلم "يعقوبيان" عام 2006، والذي اعتبره نقطة تحول في مسيرته.



وتحدث أيضًا عن طفولته، مشيرًا إلى عدم حبه للمدرسة ومعاناته منذ سن مبكرة. وشارك قصة حبه غير المتبادل مع زميلة له في المدرسة، والتي عاشها من الصف الأول حتى السادس.



هذا اللقاء ألقى الضوء على كفاحه ورحلته الفنية، مؤكداً أنه رغم التحديات، يبقى ملتزمًا بالفن وعائلته .