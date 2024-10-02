انتظام حركة الملاحة وتداول 2080 حاوية بميناء الإسكندرية خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - يارا الجنايني – شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظاماً في حركة التداول والملاحة خلال الـ 24 ساعة السابقة، حيث تم دخول وخروج 25 سفينة، فيما تتواصل عمليات شحن وتفريغ 35 سفينة أخرى.

وخلال هذه الفترة، تم تداول 2080 حاوية مكافئة، حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1120 حاوية، بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة 960 حاوية، ما يمثل نسبة تقارب 46.2%، وهو ما يعكس توازناً كبيراً بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع في مينائي الإسكندرية والدخيلة، تم التعامل معذ نحو 151 ألف طن من البضائع المختلفة، بما في ذلك السلع الاستراتيجية، والصب السائل والجاف، والبضائع العامة، والترانزيت.

وفي هذا السياق، أكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أهمية الالتزام التام بإجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل والمخازن والساحات، مشددا على ضرورة اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لضمان منع التلوث بكافة أشكاله.