نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تكشف أسرار حياتها الشخصية والفنية في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك عبر شاشة قناة "دي إم سي" يوم الإثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

من المتوقع أن تتناول الحلقة الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتها الشخصية والفنية، إضافة إلى مشاركتها في مسلسلها الجديد "برغم القانون".

إيمان العاصي وأسرار حياتها الشخصية

من المنتظر أن تكشف إيمان العاصي في حديثها مع إسعاد يونس عن العديد من المحطات المهمة في حياتها، لا سيما تلك المتعلقة بعلاقتها بابنتها ريتاج وتجربتها كأم. بالإضافة إلى ذلك، ستتطرق إلى حياتها الفنية وآخر أعمالها، مما يثير اهتمام جمهورها ومحبيها.

حديث عن التجارب العاطفية

خلال لقاء سابق لها ببرنامج "بلا تصنيف" على قناة LBC، عبرت إيمان العاصي عن حنينها الشديد لوالدها المتوفى، قائلة: "نفسي أشوف أبويا، هو مات من سنتين ولسه مش متعودة".

كما تحدثت بعمق عن مشاعرها تجاه فقدانه، مؤكدة أنها لم تستطع التعبير عن حبها له قبل وفاته.

موقفها من الزواج مجددًا

وتحدثت إيمان أيضًا عن موقفها من الزواج مرة أخرى، حيث قالت: "أنا مش جاهزة أتجوز مرة تانية، وعندي شعور بالوحدة".

وكشفت أنها في مرحلة ما شعرت بحاجة ابنتها لوجود رجل في حياتها، مما دفعها للارتباط بشخص كانت علاقته جيدة بابنتها، لكنها في النهاية رأت أنه ليس الشريك المناسب لها.

مسلسل "برغم القانون" وآخر أعمالها

يعد مسلسل "برغم القانون" أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي، والذي يُعرض حاليًا على شاشات التلفزيون.

تدور أحداثه حول شخصية "ليلى" التي تعمل محامية في مدينة بورسعيد، وتجد نفسها فجأة أمام لغز اختفاء زوجها بعد عشر سنوات من الزواج، تاركًا لها طفلين، مما يدفعها للبحث عن أسباب هروبه.

نجوم العمل وتوقعات النجاح

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم: محمد القس، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، ورحاب الجمل. من المتوقع أن تحظى الحلقة المقبلة من المسلسل باهتمام كبير وأن تتصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.