محمد عز العرب يثير الجدل بتصريحاته حول رؤية أبنائه: "هرجعهم وهشوفهم في مصر"

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أحمد جودة - القاهرة -

أثار مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشر منشورًا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

يأتي هذا المنشور بعد فترة من الصمت حول مشاكله الشخصية مع طليقته، مشيرًا إلى أنه يواجه صعوبة في رؤية أبنائه.

منشور محمد عز العرب الأخير

نشر محمد عز العرب تعليقًا أثار العديد من التساؤلات والجدل بين متابعيه، حيث قال: "حتى لو برا مصر هرجعهم وهشوفهم في مصر".

هذا التصريح جاء بعد أن أعرب عن استيائه من حرمانه من رؤية أبنائه، ملمحًا إلى أن طليقته أيتن عامر هي من تمنعه من ذلك.

توضيح محمد عز العرب حول قضية الرؤية

لم يكن هذا التصريح الأول من نوعه، إذ سبق أن قام عز العرب بتكذيب تصريحات أيتن عامر حول السماح له برؤية أبنائه. من خلال منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، أوضح عز العرب أنه سيعمل على تغيير مكان حكم الرؤية ليتمكن من رؤية أبنائه بسهولة.

وقال: "إن شاء الله هغير مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي، 6/11/2023 أخر يوم شوفت فيه ولادي".

أيتن عامر بين حياتها الشخصية والعملية

على الجانب الآخر، تواصل الفنانة أيتن عامر نجاحاتها الفنية، حيث شاركت مؤخرًا في فيلم "عنب" الذي يحقق إيرادات جيدة منذ طرحه.

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم مثل إسلام إبراهيم، محمد رضوان، محمود الليثي، ونور قدري، ويخرجه أحمد نور.

تدور أحداث الفيلم حول قصة كوميدية مليئة بالمفاجآت، تتعلق بشاب مستهتر يفقد ثروته ويجد نفسه في مواقف غريبة بعد حفلة مع أصدقائه.

مشاريع أيتن عامر الفنية القادمة

بالإضافة إلى "عنب"، كانت أيتن عامر مرشحة لبطولة مسلسل "الحلانجي" بجانب الفنان محمد رجب، وهو ما يعكس نشاطها المستمر في الوسط الفني، رغم التحديات التي تواجهها على الصعيد الشخصي.

يبدو أن الخلافات بين محمد عز العرب وأيتن عامر لا تزال قائمة، ولا تزال قضية رؤية الأبناء تشغل الرأي العام والمتابعين. وفي الوقت نفسه، تستمر أيتن في التركيز على أعمالها الفنية، حيث تظل واحدة من الأسماء البارزة في السينما والدراما المصرية.