مانشستر سيتي يواصل الانهيار بهزيمة جديدة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين أستون فيلا ومانشستر سيتي، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2025/2024.

نتيجة مواجهة أستون فيلا ومانشستر سيتي في البريميرليج

وواصل فريق مانشستر سيتي تراجعه فى الموسم الحالى، بعدما سقط أمام الفيلانس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح استون فيلا أولى أهدافه في اللقاء عن طريق مهاجمه الكولومبي الشاب جون دوران في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من زميله الإنجليزي مورجان روجرز.

ثم أضاف الإنجليزي المميز مورجان روجرز ثاني أهداف الفيلانس في اللقاء في الدقيقة 65، من تمريرة جون مكجين.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+2، قلص الجناح الإنجليزي فيليب فودين النتيجة لصالح السيتي.

وبتلك النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتوقف رصيد السيتيزنز عند النقطة 27 في المركز السادس.

مواجهة مانشستر سيتي القادمة

ويستعد المان سيتي لخوض مواجهة قوية أمام إيفرتون، يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة البريميرليج.