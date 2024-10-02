عاجل.. وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ووفقا لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل.

وأشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى أنه جارٍ التنسيق مع دول الجوار في ضوء إغلاق كل من دولتي الأردن والعراق مجالهما الجوي.

وأوضحت أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن.

وأشارت إلى أن فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهره الجوى استضافت ركاب الطائرة وقدمت جميع أوجه الدعم اللازم لهم.

وأعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.

وناشدت وزارة الطيران المدني جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشان.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيعلن عنها أولا بأول.