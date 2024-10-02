السعودية تفوض وزيرا للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - وكالات_ أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم، تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومتين السعودية والمصرية.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن منتصف سبتمبر عن الانتهاء، من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني.

وأضاف خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

كما فوض المجلس، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

وقرر المجلس تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار، والموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

كما اعتمد مجلس الوزراء السعودي الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.