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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: عرض الموازنة الجديدة على البرلمان نهاية الشهر الجاري من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل ستشهد زيادات كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم عرض تفاصيل الموازنة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان بنهاية الشهر الجاري وفقًا للاستحقاقات الدستورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” سترتفع إلى 53 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 40 مليار جنيه في العام الحالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وقال إنه ستشهد مخصصات قطاعي الصحة والتعليم معدلات نمو كبيرة تفوق بقية القطاعات، تأكيدًا على الأولوية التي توليها الدولة لهذين المجالين الحيويين.
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