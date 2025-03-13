نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 01:11 صباحاً - سي إن بي سي_ حافظت منظمة أوبك للبلدان المصدرة للبترول على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عن الشهر الماضي، وذلك خلال تقريرها لشهر مارس 2025.

وثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.45 مليون برميل يومياً خلال العام 2025، وعند 1.43 مليون برميل يومياً خلال العام 2026 وذلك دون تغيير عن توقعاتها خلال شهر فبراير.

كما حافظت أوبك على توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول مجموعة أوبك+ عند مليون برميل يومياً في 2025، وثبتت أيضاً توقعات الطلب على نفط دول أوبك+ عند 42.6 مليون برميل يومياً في 2025.

وتضمنت توقعات المنظمة تكيف الاقتصاد العالمي مع سياسات التجارة الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة مؤخراً بشأن الرسوم الجمركية.

ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية المقرر تطبيقها على كل الواردات من الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وهو ما ردت عليه كندا بفرض رسوم بنسبة 25% على سلع أميركية، وأيضاً تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) بدءاً من أبريل.

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وقالت المنظمة عبر تقريرها: “من المتوقع أن تساهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن السياسات التجارية”، بحسب وكالة .

وتعتبر توقعات المنظمة للطلب على النفط أعلى بشكل نسبي مقابل ما تتوقعه مصادر أخرى في القطاع، كما أن المنظمة لا تتوقع وصول الطلب إلى ذروته خلال وقت قريب وهو ما يأتي خلافاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.

وتتضمن توقعات وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط 1.1 مليون برميل يومياً في العام 2025، وهو ما يعتبر أقل من تقديرات أوبك رغم أن الفارق بين التوقعين للعام الحالي أقل كثيراً مقارنة بالفارق في 2024.

كازاخستان تقود زيادة كبيرة في إنتاج أوبك+

في سياق آخر، ذكرت أوبك أن كازاخستان قادت زيادة كبيرة في إنتاج مجموعة أوبك+، التي تشمل أوبك وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، من النفط الخام خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تحديات تواجه جهود التحالف لفرض الالتزام بالحصص المتفق عليها للإنتاج.

وقالت المنظمة إن إنتاج أوبك+ ارتفع خلال شهر فبراير بنحو 363 ألف برميل يوميا ليسجل 41.01 مليون برميل مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان.

ويتعدى الارتفاع في الشهر الماضي مثلي ذلك الذي قررته المجموعة لشهر أبريل المقبل وقدرها 138 ألف برميل، مع بداية التراجع عن أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي.