- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 11:07 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ بين عشية وضحاها.
وأعلن وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحفي بأن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى سلع أميركية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرياضية ومنتجات الحديد الزهر.
وتُضاف الرسوم الجمركية الكندية الجديدة إلى رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% فرضتها أوتاوا على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار في 4 مارس، ردًا على فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على الواردات الكندية.
استمرار فرض الرسوم الكندية
ولا تزال هذه الإجراءات المضادة الكندية سارية، على الرغم من إصدار ترامب إعفاءات مؤقتة على بعض رسومه الجمركية في 6 مارس عقب موجة بيع حادة في سوق الأسهم.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وطُبّقت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم على جميع واردات المعادن، وليس فقط تلك الواردة من كندا، وبعد إقرارها في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان عزمه فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 28 مليار دولار، بدءًا من أبريل.
وفي ذات السياق، صرحت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، خلال المؤتمر الصحفي: “الأمر يتجاوز مجرد اقتصادنا، بل يتعلق بمستقبل بلدنا”.
وأضافت جولي: “لقد طفح الكيل بالكنديين، ونحن دولة قوية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.