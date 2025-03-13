مال وأعمال

كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية…

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  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 2/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 3/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 4/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 5/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 6/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 7/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 8/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 9/10
  • كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر كندا تفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 11:07 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ بين عشية وضحاها.

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وأعلن وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحفي بأن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى سلع أميركية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرياضية ومنتجات الحديد الزهر.

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وتُضاف الرسوم الجمركية الكندية الجديدة إلى رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% فرضتها أوتاوا على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار في 4 مارس، ردًا على فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على الواردات الكندية.

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استمرار فرض الرسوم الكندية

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ولا تزال هذه الإجراءات المضادة الكندية سارية، على الرغم من إصدار ترامب إعفاءات مؤقتة على بعض رسومه الجمركية في 6 مارس عقب موجة بيع حادة في سوق الأسهم.

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وطُبّقت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم على جميع واردات المعادن، وليس فقط تلك الواردة من كندا، وبعد إقرارها في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان عزمه فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 28 مليار دولار، بدءًا من أبريل.

وفي ذات السياق، صرحت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، خلال المؤتمر الصحفي: “الأمر يتجاوز مجرد اقتصادنا، بل يتعلق بمستقبل بلدنا”.

وأضافت جولي: “لقد طفح الكيل بالكنديين، ونحن دولة قوية”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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