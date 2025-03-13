مال وأعمال

وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي…

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  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 2/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 3/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 4/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 5/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 6/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 7/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 8/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 9/10
  • وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الاستكشاف التي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بكلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، على هامش المشاركة في أسبوع سيراويك 2025 العالمي للطاقة المقام بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

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جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها وزير البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول والغاز المصري وأنشطة الشركة في مصر وآخرها أعمال الاستكشاف بمنطقة امتياز شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط.

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وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والاستكشاف في مناطق الامتياز التي تعمل بها شيفرون في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنمية الاكتشاف بمنطقة نرجس البحرية ووضعه على خريطة الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، بما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ويدعم خططها لتعزيز الإنتاج المحلي.

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كما استعرض بدوي جهود الوزارة في تبني أحدث التكنولوجيات للكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول المصري.

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ومن جانبه، أعرب كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، عن تقديره العميق لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير مناخ إيجابي للاستثمار، وما لمسته الشركة من تعاون فيما يخص تنمية حقول غاز شرق المتوسط، وهو ما تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة شيفرون لتنمية حقل أفروديت القبرصي في افتتاحية معرض ومؤتمر إيجبس.

وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر والعمل على وضع حقل نرجس على الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا بالإصلاحات المتعددة التي تجريها مصر في قطاع الطاقة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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