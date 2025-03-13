مدبولي: وقف نزيف الدعم تدريجيا بنهاية العام مع استمرار الدعم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتابع يوميًا حركة أسعار السلع في الأسواق، حيث يتم عرض تقارير دورية على مكتبه لمراقبة التغيرات السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة ملتزمة بخطتها المعلنة بشأن إصلاح منظومة دعم الوقود، مشيرًا إلى أن الهدف هو وقف نزيف الدعم تدريجيًا بنهاية العام الحالي، مع استمرار تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات البترولية، مثلما كان معمولًا به حتى عام 2021.

وأضاف رئيس الوزراء أن أسطوانة البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل كبير في إطار برامج الدعم الحكومي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بشفافية مع هذا الملف، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بفترة الاستقرار السعري المعلنة سابقًا، وأن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم مؤخرًا جاء نتيجة لانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية.

وأكد أن السوق يشهد حالة من التوازن، حيث تتوافر جميع السلع دون أي نقص، مع استمرار تأمين احتياطيات إضافية لضمان الاستقرار في الفترة المقبلة.