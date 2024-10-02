انت الأن تتابع خبر سلمى أبو ضيف تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتنمرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتنمرين الذين ينتقدون شكلها خلال فترة الحمل. وعبرت عن استيائها من تعليقات التنمر التي تلقتها على مدى مسيرتها الفنية، والتي زادت مع ظهورها الحالي أثناء الحمل.



في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أكدت أبو ضيف أن التعليقات السلبية حول حجم بطنها تمثل تنمراً غير مقبول. وأضافت أنها شعرت بالخجل من مظهرها بسبب نحافتها في السابق، والآن تواجه نفس المشكلة بسبب الحمل.



كما أوضحت أنها لن تخفي حملها، وأكدت على حبها لهذا المرحلة من حياتها، مشددة على أنها لن تقبل بأي نوع من التحرش أو العنف اللفظي تجاهها أو تجاه عائلتها، وأعلنت أنها ستقوم بالتحرك قانونياً لحماية نفسها .