شاهد.. مي عمر تظهر في شوارع باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - نشرت الفنانة مي عمر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه بإطلالة كلاسيكية وجذابة وهي في شوارع باريس.

ظهرت مي عمر ببليزر باللون الأحمر قصير، ونسقت معه نظارة سوداء و حزام ليبرز عن خصرها وحقيبة يد بيضاء وحذاء طويل باللون الأسود.

وتركت مي عمر خصلات شعرها إلى الوراء منسدلة على كتفيها بتسريحة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مي عمر إطلالتها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري للشفاه.