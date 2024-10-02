نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ تتألق في مهرجان "جيلنا الفن من أجل الحياة" وتكشف عن أعمالها المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة سهر الصايغ على حضور فعاليات مهرجان "جيلنا الفن من أجل الحياة"، والذي أقيم تحت رعاية المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

وأعربت سهر عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المميز، حيث دعمت الشباب وأثنت على دور المركز الكاثوليكي في تعزيز الثقافة والفن.

مشاركة سهر في فيلم افتتاح المهرجان

أعلنت سهر الصايغ أنها تشارك في فيلم افتتاح المهرجان، وأكدت أنها سعيدة بالتواجد في حدث يركز على دعم الشباب الموهوبين.

ووجهت شكرها للمركز الكاثوليكي لما يقدمه من فرص ومساندة للفنانين، مشيدة بدور الأب بطرس دانيال في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

تعاون مستمر مع مصطفى شعبان

في سياق حديثها عن أعمالها القادمة، أعربت سهر عن سعادتها بالتعاون للمرة الثالثة مع النجم مصطفى شعبان، مشيرة إلى أنها تشارك في مسلسل "حكيم باشا".

وقالت سهر: "العمل مع مصطفى شعبان تجربة مميزة، فهو يضيف لأي نجم يعمل معه، وهو نجم واعي يقدم أعمالًا قوية على الشاشة. الأهم بالنسبة لي دائمًا هو جودة السيناريو".

الابتعاد عن "المداح" هذا العام

وفي سؤال حول مسلسل "المداح"، أكدت سهر الصايغ أنها لم تشارك في الجزء الحالي من العمل، مشيدة بأداء أبطال المسلسل وبالنجم الذي يحمل المسلسل على عاتقه، قائلة: "المداح نجم لوحده".

مسلسل "حكيم باشا" عمل درامي جديد

جدير بالذكر أن مسلسل "حكيم باشا" يضم نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى عثمان، وسهر الصايغ. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يجمع بين الإثارة والصراع في أجواء الصعيد، مما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة.