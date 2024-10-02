أخبار اليمن : حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 41 ألفًا و689 شهيدا

حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 41 ألفًا و689 شهيداارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن 212 شهيدا ومصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي، الذي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، إن مشافي قطاع غزة تعاملت مع 51 شهيدا، و161 مصابا، بسبب تلك المجازر.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجازر قوات الاحتلال بحق المواطنين خلال توغلها في مناطق بمحافظة خان يونس (قيزان النجار- المنارة – معن) فجر اليوم، بلغت 51 شهيدا، و82 جريحا.

وأشارت “الصحة” إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و689 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و625 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

المركز الفلسطيني للاعلام