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شيخ الأزهر يكرم طلاب «طب أسنان الأزهر» الفائزين في المسابقة الدولية لكلية الجراحين بإنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - كرَّم المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر الفائزين في المسابقة الدولية لكليات طب الأسنان، التي نظمتها كلية الجراحين الملكية بإدنبرة بإنجلترا، وعُقدت في جامعة نيو جيزة بالقاهرة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بمستوى الطلاب وتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقة، داعيًا جميع طلاب الأزهر إلى المشاركة في المسابقات الدولية وإظهار مواهبهم وقدراتهم وقوة مناهج الأزهر ومنظومته الأخلاقية والتعليمية، وبيان أن طلاب الأزهر متميزون في جميع المجالات، وليس في المجالات الدينية فحسب، راجيًا لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وحصل الطالب يوسف صلاح محمود مشالي على المركز الثاني، بينما حصل الطالب عمر تاج الدين أبو الوفا محمد على المركز الرابع، في حين حصل الطالب محمد أسامة عبد الرحيم على المركز الخامس، وحصل الطالب عبد الله محمود محمد أمين على المركز السادس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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