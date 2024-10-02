حدث منذ قليل .. انفجاران فى محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 07:31 صباحاً - قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق فى انفجارين وقعا بالقرب من السفارة الإسرائيلية فى كوبنهاجن.

وأضافت الشرطة، في بيان، أنه يجرى التحقيق فيهما، مشيرة إلى أنه لا تقارير عن إصابات جراء الانفجارين.يأتي ذلك مع إطلاق إسرائيل عملية توغل برى "محدودة" فى جنوب لبنان، وتصاعد التوتر مع قصف إيران لإسرائيل بمئات الصواريخ، ردا منها على الاغتيالات الإسرائيلية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إيرانية، تصريحات لـ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أكد خلالها أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، هو جزء من قدرات طهران.