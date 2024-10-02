قبل عرضه غدا.. تعرف على أحداث مسلسل 'مطعم الحبايب'

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض أولي حلقات مسلسل مطعم الحبايب علي منصة شاهد، غدا بعد منتصف الليل، والعمل من بطولة أحمد مالك وهدي المفتي وبيومي فؤاد وأخرين.

أحداث مطعم الحبايب

ويعتمد مسلسل مطعم الحبايب على الدراما الاجتماعية الممزوجة بعالم المطبخ ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، ومواقف كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم، وأحداث المسلسل تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

ويجسد أحمد مالك خلال أحداث المسلسل شخصية الشيف صبحي، وهو طباخ ماهر يواجه تحديات عديدة بسبب المنافسة بين المطاعم، فيما تلعب هدى المفتي دور وديدة وهي فتاة ليست لها أية علاقة بالطبخ ولكنها تجد نفسها فجأة داخل هذا العالم، كما يقدم بيومي فؤاد شخصية أحمد أبو المجد وهو صاحب مطعم الحبايب ويدخل في صراعات مع سامي مغاوري صاحب أحد المطاعم المنافسة، إسلام إبراهيم يجسد شخصية طباخ.

موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب"

يبدأ عرض مسلسل "مطعم الحبايب" يوم 3 أكتوبر عبر منصة "شاهد vip"، ويشهد تعاون أحمد مالك وهدى المفتي وهو ثنائي أحبهما الجمهور.

أبطال مطعم الحبايب

مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

شاهد تروج لـ مسلسل "مطعم الحبايب"

والجدير بالذكر ان منصة شاهد الرقمية، روجت من قبل لمسلسل «مطعم الحبايب»، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو ترويجيا، وكتبت: «باقي 3 أيام ونجومنا يوصلوا، والحماس قولوا لنا مين أكتر شخصية متحمسين ليها، مطعم الحبايب، 3 أكتوبر على Shahid».

قصة مسلسل مطعم الحبايب

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" حول الشيف "أبو المجد" بيومي فؤاد، الذي يحقق حلمه بإعادة فتح مطعم أجداده وتنضم إليه ابنته "ديدي" هدى المفتي على مضض، لكن عثورها على كتاب سحري في مخزن المطبخ سرعان ما يحول موقفها ويدفعها للتصدي للمنافسين المتربصين بالمطعم.