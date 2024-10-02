رئيس الوزراء: التداعيات الإقليمية أدت إلى رفع أسعار البترول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 05:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن التداعيات الإقليمية بين إيران وإسرائيل التي حدثت أمس الثلاثاء أدت إلى ارتفاع أسعار البترول بنسبة 5%، إضافة إلى زيادة أسعار السندات والذهب.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها خلال 6 أشهر، موضحًا أن خسائرها تقدر بنحو يتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهريًا، بإجمالي 6 مليارات دولار سنويا.

وأردف الدكتور مصطفى مدبولي:” نحن في مرحلة استثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومات أصبحت لا تمتلك رفاهية وضع إستراتيجيات وخطط لثلاث أو أربع سنوات مقبلة في ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة.

وتابع: “مصر أصبحت واحة الأمن والاستقرار في المنطقة بفضل السياسة التي انتهجتها الدولة فهى لا ترغب في تطلعات إلى الخارج، ولكنها تنظر إلى مصالحها، وعقيدة القوات المسلحة الدفاع عن الدولة ومقدراتها”.

جدير بالذكر، أن إيران أطلقت ما يقدر بنحو 250 صاروخًا على إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.