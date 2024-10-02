نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران تصيب إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على اغتيال هنية ونصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:10 صباحاً - وكالات – أطلقت إيران عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس، وحسن نصر الله، والأمين العام لحزب الله، وعباس نيلفروشان والقيادي بالحرس الثوري الإيراني.

وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه “ردًا على استشهاد الشهيد هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة”.

الموجة الأولى

وأضاف أن المرشد الإيراني علي خامنئي أعطى تعليمات بالهجوم، مؤكدًا أن ما جرى مساء اليوم يعتبر الموجة الأولى من الهجمات، حيث من الممكن أن تكون هناك هجمات أخرى.

وحذَر الحرس الثوري الإيراني من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران “أكثر سحقا وتدميرا”.

ملايين إلى الملاجئ

وفي حدود السابعة مساءً، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن صفارات الإنذار دوت في جميع الأنحاء.

وقالت وكالة ويترز إن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية طالبت الإسرائيليين بالتوجه إلى الملاجئ، وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة إكس إن “حوالي 10 ملايين مدني هم أهداف الصواريخ الإيرانية”.

400 صاروخ

وأضاف أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل.

في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ.

كما ذكرت أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب.

3 قواعد جوية

وذكر التليفزيون الإيراني أن الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري استهدفت ثلاث قواعد جوية إسرائيلية.

لا تقارير عن إصابات حرجة

وبحدود التاسعة مساءً، قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنه “لا توجد حاليًا أي تقارير عن وقوع إصابات حرجة في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل”.

وأعلن متحدث باسم جهاز الإسعاف الإسرائيلي، نشر فنيي الطوارئ الطبية والمسعفين للبحث في “عدة مواقع وردت تقارير عن سقوط صواريخ فيها”.

وأضاف المتحدث أنه “في الوقت الراهن، ليس هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، باستثناء إصابتين طفيفتين بشظايا في منطقة تل أبيب وبعض الإصابات الطفيفة في أنحاء أخرى من البلاد أثناء الانتقال إلى أماكن آمنة”.

نتنياهو تحت الأرض

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن نتنياهو موجود منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس.

في حين كان وزير الدفاع يوآف غالانت متواجدا في مبنى تحت الأرض بوزارة الدفاع بتل أبيب.

إغلاق المجال الجوي

وأعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي وتحويل الرحلات الجوية، الثلاثاء، وفق ما أفاد به ناطق باسم مطار بن غوريون الدولي.

وقال الناطق في بيان إن “المجال الجوي الإسرائيلي مغلق، وتم تحويل الرحلات الجوية إلى مجالات بديلة خارج إسرائيل”.

أضرار مباشرة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بعض الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت على إسرائيل، مساء الثلاثاء، أحدثت أضرارًا مباشرة في وسط وجنوب إسرائيل.

وأوضح الأميرال البحري دانييل هاجاري، في بيان: “نفذنا العديد من عمليات الاعتراض. هناك بعض الأضرار في الوسط وبعضها الآخر في الجنوب. في هذه المرحلة، نقوم بتقييم الوضع. نحن لا نعلم عن وقوع إصابات”.

الرد الإسرائيلي

وقال هاجاري أن هذا الهجوم “ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

وأضاف هغاري أن “الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفاً”.

قلق وإدانات غربية

وأدان وزير خارجية ألمانيا “بأشد العبارات” الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، داعياً إيران إلى “وقف الهجوم فوراً”.

وفي واشنطن، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية “تدافع بنشاط ضد الصواريخ التي تطلقها إيران على إسرائيل”.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكامالا هاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات، وأن بايدن “أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل”.

وفي فرنسا، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن “الوضع خطير للغاية”، معربًا عن قلق باريس “الشديد” من التصعيد في الشرق الأوسط.