العالم اليوم - بايدن "يعارض" الهجوم على المواقع النووية الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق حوالى 200 صاروخ على إسرائيل.

قال بايدن للصحافيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".

وأضاف "نحن السبعة (مجموعة السبع) متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن مجموعة السبع "دانت الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وتنظر في فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال البيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن شارك في محادثات هاتفية مع قادة مجموعة السبع "لبحث هجمات إيران غير المقبولة على إسرائيل وتنسيق ردهم (...) بما يشمل عقوبات جديدة".