العالم اليوم - إسرائيل تقرر تنفيذ "رد قاس" على إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن مجلس الوزراء الأمني الإٍسرائيلي (الكابينيت) قرر تنفيذ رد قاس على الهجوم الإيراني.

وأطلقت إيران 180 صاروخا على إسرائيل الليلة الماضية. ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء الدولة العبرية، وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث بأن نقاشات تجري الآن على المستوى السياسي والأمني حول طبيعة الرد الإسرائيلي.

وقالت مصادر سياسية إن الرد سيكون صعبا، لكن المصادر نفسها ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران.

وأكد سلاح الجو الإسرائيلي أنه لم يصب أي مدني أو جندي أو طائرة بأذى في الهجوم الإيراني، وقال إنه "من الخطأ العمل مع إيران بدوافع "انتقامية" ولكن وفق خطة ممنهجة".

وفي الأثناء، عملت الولايات المتحدة وفرنسا دول أخرى كتحالف دفاعي وساعدت إسرائيل على اعتراض وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الصواريخ الإيرانية لم تضر بكفاءة القوة الجوية الإٍسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن إسرائيل أرسلت في الأيام الأخيرة رسائل إلى إيران عبر الدول العربية، مفادها أنه إذا نفذت هجومًا - فمن المحتمل أن يتم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية الإيرانية ردًا على ذلك.