العالم اليوم - ارتفاع طفيف بمؤشرات "وول ستريت" وسط توترات في الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف بمؤشرات "وول ستريت" وسط توترات في الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - سجلت المؤشرات الأميركية ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، الأربعاء، إذ أثرت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط على أداء الأسواق.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.01 بالمئة إلى 5,709.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.08 بالمئة إلى 17,925.12 نقطة.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 39.55 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 42,196.52 نقطة.

وانخفض سهم شركة "نايكي" بنسبة 6.8 بالمئة بعد أن غير عملاق الأحذية الرياضية توقعاته للعام بأكمله قبل تغيير رئيسه التنفيذي.

وانخفض سهم تسلا بنسبة 3.5 بالمئة، على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا كان مدعومًا بارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة في سهم إنفيديا.

وازدادت التوترات في المنطقة بعد إطلاق إيران للصواريخ الباليستية على إسرائيل، مما تسبب في إضعاف شهية المخاطرة وحماس المستثمرين.