العالم اليوم - مقتل صهر نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - قتل حسن قصير صهر زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق بوقت سابق من الأربعاء، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن الغارة التي استهدفت مبنى بمنطقة المزة في دمشق خلفت 3 قتلى، من بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير صهر نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وحسن قصير شقيق قيادي آخر في حزب الله، قتل الثلاثاء بغارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

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