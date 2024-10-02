العالم اليوم - "موديز": الاقتصاد غير النفطي السعودي سينمو بقوة حتى 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - كشفت وكالة "موديز" عن توقعاتها باستمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2027.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن توقعاتها تأتي بدعم من برامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5 بالمئة، و5.5 بالمئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 بالمئة في 2022-2023 ونحو 1.5 بالمئة فقط بين 2017-2019.

وتوقعت "موديز" أن يظل الإنفاق الحكومي في السعودية عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30 بالمئة و 32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج قد يزيد من التحديات المالية، مما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.