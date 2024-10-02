العالم اليوم - غزة.. غارات إسرائيلية تقتل 90 فلسطينيا في يوم واحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - قتل 90 فلسطينيا وأصيب آخرون خلال 24 ساعة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، على مدار يوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومدرسة ومعهدا للأيتام في مدينة غزة شمالا، ومخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، وخان يونس إلى الجنوب. وأوضحت الوكالة أن عددا من الأطفال والنساء من بين القتلى. ومع مرور عام على بدء الحرب، قتل أكثر من 41 ألف شخص في قطاع غزة وأصيب ما يقرب من 100 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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