العالم اليوم - أسعار النفط تصعد وسط تزايد التوتر في الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تصعد وسط تزايد التوتر في الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء وسط مخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يهدد إمدادات النفط من أكبر منطقةمنتجة في العالم، لكن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية حدت من المكاسب.

تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.46 بالمئة إلى 73.90 دولارا للبرميل عند التسوية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 70.10 دولار عند التسوية.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل أمس الثلاثاء، وتعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على الهجوم مما قد ينذر بتفاقم الصراع في المنطقة.

وقال محللون في بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، وهو ما بدد بعض المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض المخزونات 1.3 مليون برميل.

فيما انتهى اجتماع لكبار وزراء أوبك+ بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر، والتأكيد أيضا على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد.