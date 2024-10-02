نعرض لكم الان تفاصيل خبر علي عوف: شركات الأدوية تحتاج مليار دولار لاستيراد المواد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - العربية.نت_ قال علي عوف ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن شركات الأدوية العاملة في البلاد تحتاج مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.

وأضاف عوف لـ “العربية Business” أن التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام الدوائية من نحو 3 أشهر حالياً إلى 6 أشهر على أقل تقدير.

وقدّر عوف إجمالي ما تم تدبيره من العملة الصعبة لمصانع الأدوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو ملياري دولار.

وتحتاج شركات الأدوية 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، بحسب عوف، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً على مخزون المواد الخام خاصة مع مطالب الحكومة المصرية برفع مخزون البلاد من المواد الخام إلى 6 أشهر.

وكانت مصر تحافظ على احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر قبل أزمة نقص العملة الأجنبية التي ضربت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط، قبل مارس الماضي، والتي تسببت في نقص الأدوية بشكل ملحوظ بجانب تآكل احتياطيات المواد الخام.

وقرر البنك المركزي المصري المصري في مارس الماضي ، تحرير سعر الصرف ضمن حزمة قرارات استثنائية استهدفت القضاء على السوق الموازية لبيع العملة الخضراء.

تمويلات ميسرة

وقال عوف إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، قدمت طلباً لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة لشركات الدواء بفائدة تتراوح بين 5% و8% على أقصى تقدير لحل أزمة تراجع السيولة المالية لبعض الشركات منذ تغيّر سعر الصرف في البلاد مارس الماضي.

وأضاف: “هناك مبادرة تمويل مطبقة في مصر حالياً بفائدة 15% للقطاع الصناعي ومتاح لشركات الأدوية الاستفادة منها، لكن هذه المبادرة لا تلبي احتياجات القطاع خاصة أنه ملتزم بتسعيرة جبرية لمنتجاته.. هذا الأمر يتطلب مبادرة خاصة بشروط وضوابط أكثر تيسيراً”.

كان عوف قال لـ “العربية Business” مطلع الشهر الماضي، إن شعبة الأدوية ستقدم طلباً للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

وقبل أسابيع كشف جمال الليثي ، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.

قال الليثي في مقابلة مع “العربية Business”، إن طلب الغرفة تضمن “إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أبلغ الغرفة بدراسة الأمر.

وأضاف أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن “المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص”.