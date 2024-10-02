محمد السيد: شيكابالا "يخوف أي حد".. وجوميز يصفني بالمجنون

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد السيد لاعب وسط الزمالك الشاب سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

تصريحات محمد السيد لاعب الزمالك

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "شرف لي التتويج بأول بطولة مع الزمالك.. وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات".

وتابع: "جوميز لا يتعامل معي كأني لاعب صغير.. ويساعدني على الدخول في الأجواء سريعًا وشيكابالا وعمر جابر وعبدالله السعيد أول من نصحوني بالتعامل بهدوء في الفريق الأول".

وأضاف: "كنا في حالة تركيز وجدية استعدادًا للسوبر وحققنا ما نريد واحتساب ركلة الجزاء للأهلي سبب ازعاج لمقاعد بدلاء الزمالك".

وأردف: "شيكابالا وعبدالله السعيد طالبوا اللاعبين بعدم الالتفات لاحتساب ركلة الجزاء والتركيز في الملعب وناصر منسي لاعب كبير ومجتهد وهدفه يأتي بسبب مجهوده".

وواصل السيد تصريحاته قائلا: "الزمالك كان يستطيع الفوز على الأهلي في المباراة قبل اللجوء لركلات الجزاء.. ووجود شيكابالا في الزمالك "يخوف أي منافس" ويمنحنا الدوافع".

وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر ثقة جوميز وأن أكون مثل عبدالله السعيد في المستقبل.. جوميز يقول لي "أنت مجنون" بسبب مراوغاتي في الملعب".