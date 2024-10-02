نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل هدفًا لا يصدق ويقود ليفربول لتجاوز بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره بولونيا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

تمكن ماك أليستر من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من محمد صلاح إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها أليستر بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء صافرة هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 16 بداع التسلل على داروين نونيز قبل تسجيله للهدف.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح بولونيا في الدقيقة 28، بعد تسديدة من دان ندوي من داخل منطقة الجزاء.

ورفض القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح بولونيا في الدقيقة 32، بعد تسديدة قوية من دان ندوي من على حدود منطقة الجزاء.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 75، بعد تمريرة من لويس دياز إلى زميله صلاح الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقا ليفربول وبولونيا

يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق بولونيا المركز السادس والعشرين برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة آخر.