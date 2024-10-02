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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مؤشر مديري المشتريات يسجل 50.4 نقطة لأول مرة منذ 4… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مؤشر مديري المشتريات لأول مرة منذ 4 سنوات يتجاوز 50 نقطة ويصل إلى 50.4 في سبتمبر 2024.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ، أن المؤشر يمثل انطباع القطاع الخاص ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الدولة المصرية لا تزال أمامها العديد من التحديات ولكن الضغط الأكبر هو العمل في وضع غير مستقر.
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