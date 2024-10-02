رئيس الوزراء: الإعلان عن الإصلاحات الضريبة النهائية الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ رجح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، الإعلان عن الإصلاحات الضريبية بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن إقرار تعديلات الضرائب التشريعية من البرلمان سيتم قبل نهاية عام 2024 ، لحل المشكلات الضريبة المتراكمة والتيسير على مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات.