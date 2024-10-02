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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن الإصلاحات الضريبة النهائية الأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ رجح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، الإعلان عن الإصلاحات الضريبية بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن إقرار تعديلات الضرائب التشريعية من البرلمان سيتم قبل نهاية عام 2024 ، لحل المشكلات الضريبة المتراكمة والتيسير على مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات.
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