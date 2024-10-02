مدبولي: ارتفاع إنتاج مصر من المياه المحلاة إلى 1.5 مليون متر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم تحويل جميع محطات الصرف الصحي على امتداد محافظات الصعيد إلى محطات معالجة ثلاثية لمنع إهدار المياه بتكلفة بلغت مئات المليارات

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن إنتاج مصر من المياه المحلاة بلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا، في الفترة من من 2014 – 2016 ، بينما وصل في 2024 إلى 1.5 مليون متر مكعب في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وزيادة السكانية التي تفرض البحث عن موارد إضافية للمياه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الفترة الماضية وصل معدل إهدار المياه في البحر المتوسط إلى صفر،نظرًا لغلق جميع المصبات التي تلقي المياه على البحر المتوسط، قائلًا:” كل المياه كان يتم إعادة استغلالها بعد معالجتها في مشروعات زراعية واستزراع سمكي”.