القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نيللي خلال ندوة تكريمها على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، موكدا إنه ا لم تعتزل الفن.

نيللي تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

وأوضحت نيللي أنها تفاجأت بنفسها تعتذر كثيرا عن كل الأعمال التي تعرض عليها، مؤكدة أنها لم تتخذ قرارا بالاعتزال كما تردد خلال الفترة الأخيرة، وسبب غيابها هو لإنه لم يعرض عليها عمل مناسب لمسيرتها.

أمتع اللحظات لـ نيللي

وايضا أكدت نيلي أن أمتع لحظات حياتها كانت أثناء تصوير فوازير رمضان على الرغم من المجهود الكبير التي كانت تقوم به، إلا إنه من أحب الأعمال الفنية لها التي تقدمتها وإشباع رغبتها الفنية من تقديم مخاف الفنون من التمثيل والاستعراض والغناء وغيرها من الفنون.

الندوة شهدت عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة نيلي الفنية منذ بداياتها وحتى أهم المحطات التي صنعت منها رمزًا في عالم الفن العربي، ما جعل هذه الاحتفالية تكريمًا مستحقًا لمسيرة فنية استثنائية.

الدورة الـ 40 لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي

حملت الدورة الـ 40 لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي اسم الفنانة نيللي تقديرا لمشوارها الفني، وكانت قد انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يوم 1 أكتوبر ومن المقرر أن تمتد حتى 5 أكتوبر 2024، تحت رئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وسلم الجوائز بحفل الافتتاح المقام بمكتبة الإسكندرية.

نبذة عن نيللي

ولدت نيلّلي آرتين كالفيان وشهرتها "نيللي" في القاهرة لأسرة مصرية وهي ذات جذور أرمنية، وأخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز بلقب الطفلة المعجزة فيروز وابنة خال الممثلة لبلبة، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات في فيلم الحرمان وبعدها شاركت أخواتها فيروز (ممثلة)و ميرڤت فيلم فيلم عصافير الجنة من انتاج والدها، وشاركت بعدها في عدد من أفلام، تزوجت مرتين المرة الاولي من المخرج حسام الدين مصطفى، ثم رجل الأعمال المصري خالد بركات.