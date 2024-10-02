محمد إمام لـ ابنة أحمد راتب: 'ممثل نادر مش محتاج تكريم'

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد إمام على الرد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رسالة كانت وجهتها ابنه الراحل أحمد راتب.

وقال: والدك مش محتاج تكريم، الأستاذ أحمد راتب من أقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن، والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأدواره العظيمه.. الله يرحمه كان ممثل نادر ".

ابنة أحمد راتب تستنكر عدم تكريمه



ونشرت لمياء استنكترها من الموقف عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت: "8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم أحمد راتب، ما يقرب من 500 عمل فني بين سينما ودراما وإذاعة ومسرح، بس عارف يا بابا، أنا بكرمك كل يوم بالدعاء ليك جمهورك بيكرمك طول الوقت بأنه فاكرك ومفتقدك وعارف سيرتك الطيبة، والأهم من كل ده إنك بإذن الله مكرم في نعيم الجنة"

واستكملت:"لكن أنا حقيقي بقالي سنين بستنكر عدم تكريمه، وقلت ده كتير من وقت وفاته، أبويا سلم روحه للفن المصري والعربي طيلة حياته بل إحنا كأسرة إتحرمنا من وجوده كتير في مقابل عطاءه للفن المصري، كان طول عمره يهمه تكريم الجمهور فقط، لكن كنت أتمنى أن لا يغيب اسمه وأن يكون ممن يستحقون أن يتذكرهم وطنهم".



وفاة أحمد راتب



ويذكر أن أحمد راتب توفى في يناير 2016 عن عمر يناهز 67 عام بعد صراع مع المرض وتقديم مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.