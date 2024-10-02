حسام حسني: بحب أحمد حاتم ومحمد محي كان هيغني "لولاش"

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ بشكل خاص بعيد ميلاد المغني الفنان حسام حسني.

جاء ذلك أثناء استضافة حسام حسني في برنامج عيشها بإنرحي مع منة عامر، وكشفت عن تحقيقه جميع أمنيات أعياد ميلاده.

وتحدث الفنان حسام حسني عن تقديم أحمد حاتم لأغنيته الشهيرة لولاش في مسلسل عمر أفندي الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال حسام حسني لإنرجي: "أنا بحب أحمد حاتم وهو بيفكرني بنفسي لإنه أول ممثل طلع بدقن وأنا كنت أول مغني بذقن برضه٠.

ووصف حسام حسني أحمد حاتم بأنه:" ممثل شاطر جدا وبيعبر في الغناء بشكل وإحساس عالي جدا".

وفي مداخلة هاتفية عبر أحمد حاتم عن سعادته بالتعاون مع حسام حسني مشيرا إلى أنه كان رافضا الغناء بصوته ولكنه أقنعه وشجعه وسجل الأغنية مرتين حتى خرجت بالصورة النهائية.



وكشف حسام حسني أن أغنية لولاش كان سيغنيها محمد محي، وحاول عرضها على فريق الفور إم حتى أقنعه مالك شركة هاي كواليتي للإنتاج على تقديمها بنفسه وإنتاج ألبوم من ٧ أغنيات حقق فيها بعد نجاحا كبيرا.

أما أغنية "كل البنات بتحبك"، فقال حسام حسن إن الشاعر عنتر هلال كتبها في "ربع ساعة" بعدما طرح عليه الفكرة.

وتحدث محمد محي في مداخلة هاتفية عن علاقتها بالفنان حسام حسني والشاعر عنتر هلال قائلا: "اشتغلنا سوا ٤ ألبومات وكنا عايشين مع بعض تقريبا".



ووصف حسام حسني، صديقه محمد محي بأنه زميل كفاح ومن أحلى أصوات جيله وأثبت نجاحه بشكل كبير.



وأشار حسام حسني إلى كواليس فيلم "أيس كريم في جليم" قائلا:" اختلفنا أنا وعمرو دياب مع خيري بشارة عشان كان عاوز يحضر معانا تسجيل وتحضير الأغاني واحنا كنا عاوزين نخلص ونسلمه.. وهو له رؤية سينمائية واحنا رؤية غنائية ومزيكا".