نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاوي: كان نفسي أبقى ضابط صاعقة.. وقلت على نفسي ممثل جامد بعد نجاح "عمارة يعقوبيان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الصاوي لأول مرة أسرار تخص طفولته وحياته الشخصية وبدايته في التمثيل، كما تحدث عن المهنة التي كان يرغب في العمل بها في صغره، وذلك خلال إستضافته في برنامج “ABtalks” التي يقدمة الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقال خالد الصاوي: شكيت في نفسي وفي موهبتي كثيرًا في بدايتي، وكنت أكتب قصص وسيناريوهات ولست ممثل، حيث حصلت على أول جائزة لي في حياتي عن الكتابة وقت دراستي في الجامعة، وبعدها جاء التمثيل، وكنت في هذه الفترة أكتب وأقوم بالإخراج وألقى استحسان ولكن لا أحقق نجاح كبير.

وتابع: التمثيل خد وقت معايا علشان أتعلمه لإني مش بتعلم حاجة بسهولة وكنت عنيد، ودرست التمثيل في البداية مع مدرب تمثيل فرنسي كان يخبرني أنني أكثر من يتعبه بين زملائي، وكنت أول مرة أقول لنفسي إني ممثل جامد بعد نجاحي في فيلم عمارة يعقوبيان، وقبلها كنت بقول إني بحب التمثيل ولكن التمثيل مش بيحبني وكان عندي وقتها 45 سنة.

وتحدث "الصاوي" عن طفولته قائلا: كنت أتساءل عن الدين بشكل مبكر، ودخلت في أمور الحلال والحرام، ويمكن إطلاق عليّ طفل الـ لماذا بسبب كثرة أسئلتي، وكان نفسي أبقى ضابط صاعقة لما أكبر بسبب أن والدي حكى لي قصة الحرب على فلسطين ونكسة 67، مما جعلني أفكر في الثأر وقتها، وصحتي كانت كويسة وبلعب رياضة.

وعن فترة دراسته قال "الصاوي": حبيت من طرف واحد وأنا في أولى ابتدائي، وكانت بنت استمر حبي لها حتى الصف السادس الابتدائي، كما أنني قمت بمصائب عديدة ولدي ذكريات سيئة منها أنني اترفدت في رابعة ابتدائي وقمت بكسر المعمل وغيرها.