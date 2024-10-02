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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - سي ان بي سي _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 143 ألف وظيفة في سبتمبر،أي بأكثر من توقعات المحللين، بحسب بيانات شركة معالجة البيانات الأوتوماتيكية (ADP). وذلك قبل أيام من صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص غير الزراعي 143 ألفاً مقابل 103 آلاف في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند مستويات 124 ألفاً.
وفي حين ارتفعت عمليات التوظيف إلا أن معدل نمو الأجور شهد تراجعاً جديداً.
وكانت مكاسب الوظائف واسعة النطاق، وبقيادة قطاعي الترفيه والضيافة بواقع 34 ألفاً، ثم يأتي قطاع البناء عند 26 ألفاً، وفي المرتبة الثالثة تأتي الخدمات الصحية عند 24 ألفاً.
وكان قطاع خدمات المعلومات الوحيد الذي شهد خسائر في الوظائف بواقع 10 آلاف وظيفة. ومن حيث الحجم، جاء النمو من الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفاً.
وتحظى تقارير الوظائف الأمريكية بأهمية دورية، لكن تتمتع باهتمام أكبر تلك الفترة بعدما بدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وتتوقع الأسواق أن يواصل المركزي الأمريكي عملية الخفض في اجتماع نوفمبر، لكن التوقعات غير مستقرة حول مقدار هذا الخفض.
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