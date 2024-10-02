العالم اليوم - انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون مستخدم بأميركا بسبب "هيلين"

انتم الان تتابعون خبر انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون مستخدم بأميركا بسبب "هيلين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - أظهرت بيانات (باور أوتدج)، أن خدمات الكهرباء لا تزال مقطوعة عن ما يقرب من 1.3 مليون منزل وشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد أن ضرب الإعصار هيلين منطقة بانهاندل بولاية فلوريدا في 26 سبتمبر، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت حالات الانقطاع من نحو 1.7 مليون، أمس الثلاثاء، مع استمرار عودة الكهرباء. وإجمالا، تسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو 5.5 مليون مستخدم، معظمهم في الجنوب الشرقي.

وتسبب الإعصار هيلين والرياح والأمطار المصاحبة له في مقتل أكثر من 160 شخصا.

وقالت شركة (ديوك إنرجي)، والتي تقدم خدمات الكهرباء في ولايتي نورث وساوث كارولاينا، وكان عملاؤها الأكثر تضررا، أمس الثلاثاء، إنها أعادت الكهرباء لما يقرب من 1.6 مليون مستخدم في الولايتين وتتوقع عودة جميع الخدمات بحلول ليل الجمعة.