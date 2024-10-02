العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة استهدفتها إيران.. ويتوعد

انتم الان تتابعون خبر رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة استهدفتها إيران.. ويتوعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - زار رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، يوم الأحد، قاعدة تل نوف، وهي إحدى القواعد الجوية التي استهدفها الهجوم الإيراني الموسع، متوعدا بالرد على الغارات الإيرانية على الدولة العبرية.

وأكد هاليفي "سنرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وقادرون على ضرب أي مكان في الشرق الأوسط"

وأفاد بأنه وصل قبل بدء العطلة إلى القاعدة الجوية في تل نوف، مؤكدا أن "القاعدة تعمل بكامل طاقتها لم تتوقف عن العمل للحظة وتستمر في شن الهجمات أينما دعت الحاجة".

وقال "لدينا القدرة على الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط ومهاجمتها، وأولئك من أعدائنا الذين لم يفهموا هذا حتى الآن سيفهمونه قريبا".

وصرح رئيس الأركان الإسرائيلي بالقول: "أطلقت إيران أمس (الثلاثاء) نحو 200 صاروخ فوق دولة إسرائيل. هاجمت مناطق مدنية وألحقت الضرر بحياة العديد من المدنيين. بفضل السلوك المدني الصحيح والدفاع الفعال للغاية، كان الضرر ضئيلاً (...) سنرد ونعرف كيف نستهدف الأهداف المهمة. نعرف أيضًا كيف نضرب بدقة وقوة.

وأضاف "احتفل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بالعيد (رأس السنة العبرية) في غزة ولبنان والضفة الغربية وفي جميع الحدود(...) نحن نقاتل ونعلم أن هذا العيد غير مكتمل بدون الجنود. نحن ملزمون بمواصلة بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم (...) حزينون على الجنود الذين سقطوا. في هذا اليوم الخاص، أطلب منكم أن تعانقوا عائلاتهم. أتمنى أن يكون هذا العام أفضل لنا جميعًا مما كان عليه من قبل"

ويوم الثلاثاء، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ردا على الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية، وتوعدت إسرائيل "برد مؤلم".