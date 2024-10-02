أحمد مكي في دراما مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسله الجديد الذي يحمل إسم "عين شمس"، وذلك بعد نجاح سلسلة مسلسل الكبير أوي.

أحمد مكي في دراما مسلسلات الـ 15 حلقة

انضم أحمد مكي في بطولة مسلسل عين شمس، والذي يعد أولي تجاربه مع دراما المسلسلات الـ 15 حلقة، وذلك بعدما اعتاد على تقديم المسلسلات ذات الـ 30 حلقة على مدار مسيرته الفنية.

تفاصيل مسلسل عين شمس

يعد مسلسل عين شمس من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويواصل المؤلف هاني سرحان كتابة الحلقات، بالتزامن مع مواصلة شركة سينرجي الاتفاق على كافة تفاصيل التجربة والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين بجانب أحمد مكي.

آخر أعمال أحمد مكي

وكان اخر اعمال أحمد مكي مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي عرض في رمضان 2024، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وأيضا قدم أحمد مكي مسلسل الاختيار 2 في موسم دراما رمضان 2021، بطولة كريم عبدالعزيز، وحقق نجاحًا لافتًا وقتها، وضم إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شارك في فيلم سمير أبو النيل، الذي عُرض عام 2013، وشاركه بطولته كل من دينا الشربيني، نيكول سابا، محمد لطفي، حسين الإمام، بدرية طلبة، يوسف عيد، حسن عبدالفتاح، عبدالله مشرف، نهير أمين، أشرف فاروق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، بينما شارك في مسرحية حزلقوم، وشاركه البطولة كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، سليمان عيد، والعمل إخراج كريم سامي.