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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توترات الشرق الأوسط تقفز بتكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.
قال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض حربا ضد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع جماعة حزب الله.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وقالت إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل.
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